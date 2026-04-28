日雇いバイトや短期雇用のバイト、小規模な企業などで働いている場合に、給料が手渡しになるケースがあります。手渡しにしている企業自体はあまり多くないため、「なぜ振り込みにしないのか」と疑問に思う人もいるでしょう。 今回は、給料は手渡しでも問題ないのか、また手渡しにするメリットや受け取る際の注意点などについてご紹介します。 給料は手渡しでも問題ない？ 労働基準法第24条によると「賃金は