Amazonドラマ「ザ・ボーイズ」シーズン5より、「スーパーナチュラル」でディーン＆サム・ウィンチェスター兄弟を演じたジェンセン・アクレス＆ジャレッド・パダレッキの再共演シーンが公開された。パダレッキはミスター・マラソン役として参戦し、血みどろの姿を披露している。 シーズン5には、製作者エリック・クリプキのもう一つの代表作「スーパーナチュ