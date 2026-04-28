MCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）「スパイダーマン」シリーズの第2弾『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』（2019）より、制作の裏側を解き明かす300頁超のアートブック『スパイダーマン：ファー・フロム・ホームアート・オブ・ザ・ムービー』が2026年4月27日（月）に発売された。本書はKADOKAWAより3ヶ月連続で刊行さ