MONSTA Xが、ワールドツアーの熱気をそのまま日本へと引き継ぐ。MONSTA Xは4月28日と29日の2日間、日本・千葉のLaLa arena TOKYO-BAYで「2026 MONSTA X WORLD TOUR［THE X ：NEXUS］」の幕を華やかに開ける。【写真】ジュホン、BTSメンバーと笑顔で敬礼ポーズ今回の千葉公演を皮切りに、5月3日と4日には大阪・おおきにアリーナ舞洲でも公演を行い、日本ファンと熱い時間を共有する予定だ。今回のワールドツアー「THE X：NEXUS」は