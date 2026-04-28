LE SSERAFIMが、2度目のワールドツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'」を開催する。ワールドツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'」では、7月11日・12日の仁川（インチョン）公演を皮切りに、日本5都市（大阪・神奈川・静岡・宮城・福岡）11公演を含む、アジア・北米・欧州など世界23都市・全32公演が予定されている。【写真】「衝撃の美しさ…」宮脇咲良、大胆イメチェンに反響日本公演「2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREF