【モデルプレス＝2026/04/28】タレントの安めぐみが4月27日、自身のInstagramを更新。長女と次女の日常の風景を公開し、反響を呼んでいる。【写真】人気芸人の44歳妻「お母さんに雰囲気そっくり」次女をおんぶする長女公開◆安めぐみ、長女が次女をおんぶする日常を公開安は「最近の色々」とつづり、写真を複数枚投稿。小学校6年生の長女が2歳の次女をおんぶする仲の良い姉妹の姿や「＃ヘアメンテナンス」とハッシュタグをつけ、つ