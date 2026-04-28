【モデルプレス＝2026/04/28】元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈が4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。学生時代や幼少期の写真を公開した。【写真】元日テレ30歳美人アナ「美少女すぎる」可愛すぎる高校時代◆岩田絵里奈、学生時代＆幼少期公開質問機能を用いてファンからの様々な質問に答えた岩田。「高校時代のえりなちゃん見たいです！」「もっと学生の写真見たいです」という声に応え、紺色のベストにチェック柄