【あみあみ：「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム（再販版）」抽選予約】 抽選期間：4月28日18時～5月1日13時59分 当選発表：5月13日 あみあみは、アクションフィギュア「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム（再販版）」の抽選予約を4月28日18時より実施することを発表した。抽選期間は5月1日13時59分まで。当選発表は5月13日に行なう予定。 今回通販サ