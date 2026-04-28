【トヨタ スプリンター トレノ AE86 GT APEX 前期型 （1983）】 7月25日ごろ 発売予定 価格：3,520円 ハセガワは、プラモデル「トヨタ スプリンター トレノ AE86 GT APEX 前期型 （1983）」の完成見本を公開した。発売は7月25日ごろを予定しており、価格は3,520円。 本製品は、1983年に発売された「ハチロク」の愛称で親しまれている4代目スプリンター「トレ