巨人の泉口友汰内野手（２６）が２８日、ジャイアンツ球場の室内練習場でリハビリを行った。負傷後初めてボールを使用し、キャッチボールや内野ノックを実施。その後はティー打撃で汗を流すなど、復帰に向けて徐々にリハビリの強度を上げている。「今日は初めて実技をやったので、野球ができる喜びを改めて感じた。（打撃は）ティーしかやっていないですけど、そこまでブランクは感じなかった。死に関わるような事故だったので、