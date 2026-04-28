家計管理アプリ「お小遣い帳ポケマネ」を開発・運営する株式会社ＮｉｌＣｒａｆｔは、お小遣い制を採用している既婚男性の「お財布事情」を明らかにするため、全国の２０歳〜５９歳の既婚男性３００人を対象にインターネット調査を実施した。本調査の結果、既婚男性の約半数（４９．０％）が月３万円未満のお小遣いで生活。月５万円未満の層まで含めると７８．３％となり、お小遣い制のお父さんの約８割が「月５万円未満」の