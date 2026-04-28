新年度に入り、大きな地震が相次いで発生しています。今日4月28日(火)正午までに、最大震度5弱以上の地震は5回発生しました。北海道・三陸沖後発地震注意情報の呼びかけは終了しましたが、ゴールデンウィーク中も地震への備えは万全にしておきましょう。備えのポイントをまとめました。ここ1か月の地震最大震度5弱以上が5回新年度に入り、各地で強い揺れが相次いでいます。新年度スタートの4月1日(水)は、茨城県南部を震源とする