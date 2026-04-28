Ｊ１浦和は２８日、マチェイ・スコルジャ監督との契約解除を発表した。ラファウ・ヤナスコーチ、林舞輝コーチも契約解除となった。 後任監督として２９日のホーム川崎戦より、田中達也アシスタントコーチが今季終了まで暫定監督として指揮を執ることも合わせて発表した。スコルジャ監督はクラブを通じ、コメントを発表。「まずはじめに、これまでともに戦ってくれた選手・スタッフ、そして常に支えてくださったファン・サポー