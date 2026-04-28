28日の県内は緩やかに高気圧に覆われ長野では夏日になる見込みです。そんな中、下伊那郡天龍村では早くも茶摘みが始まっています。ピンと伸びたみずみずしい若葉。天龍村の「なかや農園」では、周辺地域から集まった11人が成長したお茶の新芽を手際よく摘み取っていきました。この茶畑では去年より6日早いおとといから茶摘みを始め、過去最も早い始まりとなりました。なかや農園 篠田大樹さん「生育が早かったというのと、天気の不