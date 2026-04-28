クマなど野生鳥獣に関する課題や対策を共有しようと27日、小諸市で「信州ガバメントハンター協議会」の初会合が開かれ、情報共有を密にして取り組んでいくことを確認しました。初会合は大町市と小諸市が主催したもので、27日は協議会への加盟を検討している自治体などあわせて18市町村の担当者が出席しました。会議では専用のアプリを使った情報共有の仕方やクマの捕獲の際の具体的な手順などが紹介されました。上田市の担当