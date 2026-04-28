モデルでタレントのアンミカ（54）が28日に自身のインスタグラムを更新。プロレス観戦を報告した。「【ミツカン フルーティス presents ALL STAR GRAND QUEENDOM 2026】を観戦するため、夫とプロゴルファーの古賀エイミーちゃんと横浜アリーナへ」ち書き出しだアンミカ。「この日はフワちゃんも安納サオリさんとスペシャルシングルマッチ 30分1本勝負が」とつづってフワちゃんの応援Tシャツを身につけた3ショットやフワちゃん