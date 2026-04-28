お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が27日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。今までで最も炎上した番組をぶっちゃけた。MEGUMIから「めちゃくちゃハート強そうですよね」と振られた久保田は「もう打たれ強くなりましたね」とさらり。「だから1回、2回叩かれるとか、もうそんなの全然、屁でもないです」と話した。MEGUMIが「エゴサとかします？」と聞くと「します