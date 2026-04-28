24日に公開した映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、24日から26日までの週末3日間で16億109万3600円の興行収入を記録。最新の全国映画動員ランキング（4月24日〜26日の3日間集計、興行通信社調べ）で1位となり、東宝東和が「この成績は、2026年度に公開された洋画作品としてもNo.1となります」と発表した。【場面カット】ヨッシーにベビーマリオたちも…公開された場面カット4月1日より多数の地域で公開され