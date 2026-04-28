マーリンズ戦の1回、右前打を放つドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【シカゴ共同】米大リーグは27日、各地で行われ、ホワイトソックスの村上はシカゴでのエンゼルス戦に「2番・一塁」で出場し、七回にメジャー単独トップに立つ12号の逆転3ランを放った。3試合ぶりの本塁打。ドジャースの大谷はマーリンズ戦に「1番・指名打者」で出場し、九回に適時二塁打を放つなど5打数3安打1打点。先発した山本は5回を投げ、5安打4失