兵庫県三田市の観光農園「花のじゅうたん」で、シバザクラが九分咲きから満開となり、訪れる人たちを楽しませている。広さ６０００平方メートルのなだらかな丘陵地にピンクや白、赤などのシバザクラが咲き誇り、里山の風景に彩りを添えている。来園客は歓声を上げながら、一面に広がる花を写真に収めていた。大阪府吹田市から訪れた女性（８７）は「これほどきれいに咲いているのは初めて見た」と満足そうだった。見頃は５月