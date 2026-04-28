女子プロレス・スターダムの安納サオリ（３５）が２７日、自身のＸを更新した。２６日の横浜アリーナ大会では再デビュー４カ月のフワちゃんとの一騎討ちでまさかの金星を献上したが、同試合でフワちゃんが初披露したムーンサルトプレスを食らう場面の団体公式動画を引用。「この技をするのにどれだけ練習したんやろか。私はデビュー時からムーンサルトがしたくて、でも出来なくて断念した憧れの技。私には出来ない技。１回だけ言