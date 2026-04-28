タレントのラッシャー板前（62）が、27日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。たけし軍団の採用基準について語った。この日は勝俣州和とトーク。勝俣は萩本欽一、ラッシャーはビートたけしを師匠に持ち、弟子入りの方法について「萩本さんはオーディションとか。うちは一切なかった」と振り返った。勝俣が「来るもの拒まずだけど厳しいですよね」とたけし軍団の印象を語ると、ラッシャーは「その中で