栃木県足利市の「あしかがフラワーパーク」から、春の訪れを象徴する最高の便りが届きました。公式X（@ashikaga_flower）が2026年4月18日に投稿した、樹齢160年を超える「大藤」の動画に注目が集まっています。【動画】「ここに住みたい」風に揺れる荘厳な藤のカーテン1.2万人が心奪われた「光のカーテン」園内でも特に大きな注目を集めているのが、頭上から降り注ぐように広がる「むらさき藤のスクリーン」です。風に優しく揺れる