5月8日に日米同時公開される映画『ビリー・アイリッシュ - HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR （LIVE IN 3D）』の新予告と新ビジュアルが公開された。 参考：ビリー・アイリッシュ×ジェームズ・キャメロンによるライブ映画の日本版ポスター公開 本作は、ビリー・アイリッシュのワールドツアーを、最先端の立体撮影技術によって3D映像化したコンサートフィルム。ツアー