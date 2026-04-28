オレはユウジ（30代）。現在は妻と夫婦2人暮らしをしている。子どもの頃に両親が離婚し、オレたち3人きょうだいは母に育てられた。兄のキイチと妹のホナミがいて、真ん中のオレの存在はまるで空気。母は兄のことを溺愛してなんでも褒めちぎっていた。一方で妹には虐待とも言える仕打ちをしていた……。やがて大きくなると、オレも妹も高校を卒業したタイミングで家を出た。そして妹は家族のなかで唯一、オレとだけは連絡を取り合っ