広島県三次市にある製薬工場でタンク２個が爆発する事故があり５人がけがをしました。 消防によりますと２８日午前１１時半ごろ、三次市南畑敷町にある製薬工場で「タンク２個が爆発した」と付近にいた人から１１９番通報がありました。 この事故で５人がけがをしましたがいずれも命に別状はないということです。 消防は現在も消火活動をしています。 現場は中国自動車道三次インターチェンジから東に約３ｋｍの場所