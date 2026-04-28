サンリオの人気キャラクター・ポムポムプリンが、全国の魚べい・元気寿司とコラボキャンペーンを5月7日から31日まで開催する。2026年に30周年を迎えた同キャラクターが、“おしごと中”をテーマに店内で癒やしを届ける企画で、限定スイーツやオリジナルグッズが展開される。【画像】元気におしごと中！板前さん姿のポムポムプリンほかコラボ缶バッジ今回が初のコラボとなり、「ポムポムプリン、魚べいでおしごと中」をテーマに