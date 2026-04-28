２８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（６万５３７円３６銭）に比べて６００円超下落し、６万円を割り込んだ。５万９９００円台で推移している。日経平均は２７日に初めて終値が６万円を超えた。利益確定の売り注文で、株価上昇を先導してきたＡＩ（人工知能）や半導体関連の銘柄が下落している。