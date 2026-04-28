大阪市の福祉関連会社「絆ホールディングス（HD）」傘下の事業所が障害者就労支援の加算金を過大受給し、大阪市が約110億円の返還を求めている問題で、絆HD側が請求の取り消しを求め大阪地裁に提訴したことが28日、市への取材で分かった。横山英幸市長は市役所で記者団の取材に応じ、争う方針を示した上で、詐欺容疑での絆HD側の刑事告発も検討しているとした。絆HDは、就労が難しい障害者に働く場や訓練を提供する「就労継続