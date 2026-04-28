右ハムストリングの筋損傷で別メニュー調整中の阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２８日、２軍本拠地の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎でフリー打撃を再開した。４１スイングで柵越えは５本。力強いスイングで長打を放ち、順調ぶりを示した。打撃練習前には５０メートルダッシュ、離脱後初となる外野ノックも行って汗を流した。立石は１月の新人合同自主トレで「右脚の肉離れ」を発症。慎重に回復に努め