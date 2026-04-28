【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、11周年記念楽曲「CALL YOUR NAME!!」がフルサイズで配信開始。1対1の『call』をテーマにアイドル同士が電話をしているシチュエーションを表現した楽曲に乞うご期待！また、『あんスタ！！』のアイドルたち総勢60名で結成された≪ESオールスターズ≫の歌唱バージョンのほか、10周年楽曲「BRIGHTEST STARS!!」の2026ver.もフルサイズで