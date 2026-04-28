鹿児島海上保安部などによりますと、がありました。発電機が故障して船内では電気が使えず、午前中から鹿児島市喜入沖の錦江湾で漂流状態にあるということです。 船には乗客41人と乗員16人が乗っていて、けが人などはいないということです。 乗客の男性「船内は停電している」 乗客の男性は、「鹿児島港を出て喜入沖で引き返すかもというアナウンスがあった。Uターンしたら船内の電気が切れた。船内には県外からの旅行客