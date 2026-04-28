秋田朝日放送 ４月１日時点の秋田県の人口は前の月に比べおよそ４３００人減り、８６万人台になりました。 県によりますと、４月１日時点の秋田の人口は８６万７７３７人です。前の月に比べ４３６９人減りました。３月は県内に転入した人の数が１９５３人だったのに対し、県外へ転出した人の数は５１１７人と多く３１６４人の社会減となりました。 また、３月は生まれた人が２６０人だったのに対し亡くなった人は１４６