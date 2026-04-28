秋田朝日放送 大館市の６０代女性が、投資に関する詐欺で１０００万円余りをだまし取られました。 警察によりますと、女性は去年１２月下旬にＬＩＮＥで投資に関する広告を見つけ、ＬＩＮＥの投資グループに参加し、指示に従い投資関連のアプリをインストールしました。そして「未公開株は絶対儲かる」などと持ちかけられ、指定された口座に６回にわたり、合わせて１０５３万円を振り込みだまし取られました