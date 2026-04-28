◆米大リーグドジャース―マーリンズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）マーリンズのＣ・マッカラー監督が２７日（日本時間２８日）、古巣ドジャース戦の試合前に取材対応。２４年にド軍一塁コーチとして大谷翔平投手（３１）の“相棒”だった指揮官が大谷に関して言及した。大谷が一塁に出塁した際にベース上で２人が頭をコツンとぶつか合う「ヘッドバンプ」は今も継承されているセレブレーシ