いつもと一味違うスイーツをが食べたい。そんなときは、塩味が甘さを際立たせる「塩チーズスイーツ」はいかがでしょうか？甘さも程よく大人も楽しめて、オシャレ感も抜群のレシピをセレクトしてみました。 おつまみにもおすすめ！塩は最後にふりかけて塩の効いたバタークリームが◎2種のチーズが美味 初めてのことに挑戦したくなる春は、これまで作ったことがなかったお菓子を作る絶好の機会です。塩スイーツを食べて日頃の疲れ