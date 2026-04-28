元ウェザーニュースのキャスターで、現在はフリーで活躍する檜山沙耶さんが、27日までに自身のインスタグラムを更新。人気漫画『チェンソーマン』に登場するキャラクター「レゼ」のコスプレ姿を公開し、投稿した写真へのクオリティに絶賛の声が届きました。 【写真を見る】【 檜山沙耶 】 『チェンソーマン』「レゼ」コスプレ披露にファン悶絶「脳が爆破されました」「完璧なレゼ」檜山さんは「『チェンソーマン』レゼ」