急いで帰ってしまったママ友…。しかも怒ってた？思い返せば、初対面で場を凍らせる発言をしていましたよね。ちょっと不可解な言動が目立つかも。サークルが平和だったのはこの日まで。どこに地雷があるのかわからないママ友によって、まわりが翻弄されていく…!?>>【まんが】かまってちゃんママ友にサークルをぶち壊された件(ウーマンエキサイト編集部)