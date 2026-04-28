フィギュアスケートの三浦璃来選手、木原龍一選手のりくりゅうペアが、引退会見を行った。オリンピックの金メダルから2カ月引退の理由を語っている。会見冒頭、着席すると木原選手がいきなり涙し、三浦選手が「泣かないで」となぐさめた。木原龍一選手：三浦璃来、木原龍一は今シーズンをもって現役を引退する決断をしました。三浦璃来選手：今シーズンの初めから引退するかもしれないという気持ちを持ちながら滑っていました。木