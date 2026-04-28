ジョナサンの公式Xアカウント（＠jona_official_）は、最長2026年6月10日まで使えるクーポンを公開しています。ポテトやから揚げが110円引きに生ビールとハイボールは"半額"になります。●サントリーザ・プレミアムモルツ（生ジョッキ）605円→301円●サントリー角ハイボール384円→191円また、おつまみ5品は"110円引き"になります。●フライドポテト329円→219円●カラマリフリット329円→219円●サーモンマリネ439円→329円●揚