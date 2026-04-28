ピザハットは、2026年4月28日、29日の2日間限定で、「肉の日」を実施しています（一部を除く）。1枚でもおトク！持ち帰り＆配達対象毎月28日・29日に実施しているピザハットの「肉の日」企画。4月はGW（ゴールデンウィーク）の大型連休へと突入するタイミングでの開催です。肉系ハーフ＆ハーフピザが1129（いい肉）円に・直火焼テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ（最大48.8%OFF）香ばしい直火焼チキンとペパロニ