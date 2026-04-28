【第7話】 4月28日 公開 第7話を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は4月28日、高橋ヒロシ氏によるマンガ「ダストランド」第7話をチャンピオンクロスにて無料公開した。 第7話では、上級生との喧嘩も一段落し、自由を掴み取った1年生たち。そんな中、久しぶりに再会したゴッチンから、千太郎を助けてほしいと頼まれる。 なお、チャンピオンクロスでは最新話となる第8話も公開されており、