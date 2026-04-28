2025－26レギュラーシーズンの最優秀新人賞（新人王／ROY）は、近年稀に見る混戦となった。 NBAは、4月28日（現地時間27日）にダラス・マーベリックスのクーパー・フラッグが新人王に選ばれたと発表。投票権を持つ100名のメディアと放送関係者のうち、56名は5ポイントが加算される1位票をフラッグへ投じ、計412ポイントを獲得。 その一方で、1位票の残り44票と、3ポイントが加