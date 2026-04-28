デンソーが売られ、年初来安値を更新した。同社は２８日、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を公表。今期の売上高は前期比１．７％増の７兆６７００億円、最終利益は同１３．９％減の３８２０億円を見込む。減益計画を嫌気する流れとなった。 人的投資や部材費、開発費用、中東情勢など不確実性リスクなどが営業利益を押し下げる要因となる。想定為替レートは１ドル＝１５３円、１ユ