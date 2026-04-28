ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングスが後場カイ気配スタート。この日、米エリオット・インベストメント・マネージメントがＮＸＨＤの株式について、新たに５％を超えて保有していることが明らかとなった。これを思惑視した買い注文が集まっている。エリオットが提出した大量保有報告書によると、保有割合は５．０４％で報告義務発生日は２１日。保有目的は「投資」としつつ、状況に応じて企業側と