「みんなの株式」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日正午現在で、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが「買い予想数上昇」「売り予想数上昇」で、ともに４位となっており強弱感が対立している。 ２８日の東証プライム市場で、三菱ＵＦＪが３日続伸。日本銀行は２８日、金融政策決定会合の結果を発表し、政策の現状維持を公表した。市場の予想通りの結果だった。ただ、次回６月の会合での追加