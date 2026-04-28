ベイカレントが高い。同社はきょう、ＩＦＳジャパン（東京都千代田区）と戦略的協業を開始したと発表しており、これが材料視されているようだ。 製造業及び航空宇宙・防衛分野を中心に、ＩＦＳのソリューションとベイカレントの経営・現場一体のコンサルティング力を融合し、企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進と持続的な価値創出を加速させるとしている。 出所：MINKABU PRESS