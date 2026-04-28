かにかま天津風焼きそば【画像で見る】かにかま、長ねぎ、しいたけのうまみたっぷり！「かにかま天津風焼きそば」休日メニューの味方、焼きそば。焼きそば用ソースを使わなくても、簡単にアレンジして様々な味が楽しめるのも魅力です。今回は卵を回しかけて仕上げる、天津風の焼きそばレシピをご紹介します。麺と具と調味料を一度に入れて蒸し焼きにして、スピーディーに完成させることができます。■かにかま天津風焼きそばうまみ