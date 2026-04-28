株式会社焦点工房は、SHOTENブランドの電子マウントアダプター「GXTZ」を4月24日（金）に発売した。価格は7万2,000円。富士フイルムGマウントレンズを、ニコンZマウントのカメラで使用できるようになる。 電子接点を備え、AFや絞り制御に対応。AF-S、AF-C、MFの各種フォーカスモードをはじめ、顔検出や瞳AFも使用可能になっている。レンズ内手ブレ補正およびボディ内手ブレ補正もサポートするほか、マ