ＰＬＡＮＴ [東証Ｓ] が4月28日後場(13:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の経常利益(非連結)は前年同期比10.1％減の9.4億円に減り、従来の4.2％増益予想から一転して減益で着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の23億円→16億円(前期は21.3億円)に30.4％下方修正し、一転して24.9％減益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の経常